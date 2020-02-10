İmar taslağıyla ranta geçit yok

AK Parti yerel yönetimlerde devrim niteliğinde düzenlemeler içeren yasal düzenlemeyi tamamladı. Taslak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Taslakla, yatay mimariden taviz verilmeyecek. Rant ve kayırmacılık tarihe karışacak. Parsel bazlı tadilata son verilecek. Vatandaşlar il ve ilçelerinde yapılacak projelerde söz sahibi olacak. Plan değişikliğinde değer artışı ortaya çıkıyorsa artıştan kamu da pay alacak. Belediyeler arası gelir adaletsizliği düzenlemeler ile ortadan kaldırılacak. İlçe belediyelerinin gelirleri artırılacak.
EDA IŞIK
EDA IŞIK
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