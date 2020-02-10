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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    İhracata dev eğitim desteği

    Ticaret Bakanlığı, 2019 yılında 77 ilde düzenlediği 94 dış ticaret seminerinde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verdi. Mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılmasını sağlayan, henüz dışarı açılmamış işletmelere de rehber işlevi gören eğitimler, 2011-2019 döneminde 25 bin ihracatçıya ulaştı. Bakanlık, bu yıl da 68 ilde 88 seminer düzenleyeceğini açıkladı.

    İhracata dev eğitim desteği
    Ticaret Bakanlığı, 2019 yılında 77 ilde düzenlediği 94 dış ticaret seminerinde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verdi. Mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılmasını sağlayan, henüz dışarı açılmamış işletmelere de rehber işlevi gören eğitimler, 2011-2019 döneminde 25 bin ihracatçıya ulaştı. Bakanlık, bu yıl da 68 ilde 88 seminer düzenleyeceğini açıkladı.

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