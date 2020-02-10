İhracata dev eğitim desteği

, 2019 yılında 77 ilde düzenlediği 94 dış ticaret seminerinde yaklaşık 4 bin kişiye eğitim verdi. Mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılmasını sağlayan, henüz dışarı açılmamış işletmelere de rehber işlevi gören eğitimler, 2011-2019 dönemindeulaştı. Bakanlık, bu yıl da 68 ilde 88 seminer düzenleyeceğini açıkladı.