Güvensiz ürünler toplatılıyor

Bakanlığı 750 işletmede, baret, toz maskesi, iş eldiveni ve ayakkabısı, halat, can yeleği, sporcu ekipmanları ve güneş gözlüğü, denetimi yaptı. Ürünlerinçıktı. Uygunsuz ve güvensiz ürünleri piyasaya süren işletmelereuygulanırken, ürünlerin piyasayadan toplatılmasına karar verildi.