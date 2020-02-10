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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    Güvensiz ürünler toplatılıyor

    Aile Bakanlığı 750 işletmede, baret, toz maskesi, iş eldiveni ve ayakkabısı, halat, can yeleği, sporcu ekipmanları ve güneş gözlüğü, denetimi yaptı. Ürünlerin yüzde 20.6'sı uygunsuz çıktı.

    Güvensiz ürünler toplatılıyor
    Aile Bakanlığı 750 işletmede, baret, toz maskesi, iş eldiveni ve ayakkabısı, halat, can yeleği, sporcu ekipmanları ve güneş gözlüğü, denetimi yaptı. Ürünlerin yüzde 20.6'sı uygunsuz çıktı. Uygunsuz ve güvensiz ürünleri piyasaya süren işletmelere idari para cezası uygulanırken, ürünlerin piyasayadan toplatılmasına karar verildi.

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