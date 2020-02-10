Güvensiz ürünler toplatılıyor

Aile Bakanlığı 750 işletmede, baret, toz maskesi, iş eldiveni ve ayakkabısı, halat, can yeleği, sporcu ekipmanları ve güneş gözlüğü, denetimi yaptı. Ürünlerin yüzde 20.6'sı uygunsuz çıktı. Uygunsuz ve güvensiz ürünleri piyasaya süren işletmelere idari para cezası uygulanırken, ürünlerin piyasayadan toplatılmasına karar verildi.
- Ekonomi
- 10.02.2020 07:03
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- 10.02.2020 07:03
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