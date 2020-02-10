Gıdada KDV %1’e düşürülsün

Genel Başkanı, üreticinin, tüketicinin ve esnafın rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranınınistedi. Palandöken, böylelikle maliyetlerin azalacağını, başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşların alım gücünün yükseleceğini kaydetti.