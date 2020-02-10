Gıdada KDV %1’e düşürülsün

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üreticinin, tüketicinin ve esnafın rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesini istedi. Palandöken, böylelikle maliyetlerin azalacağını, başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşların alım gücünün yükseleceğini kaydetti.
- Ekonomi
- 10.02.2020 07:03
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- 10.02.2020 07:03
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