Firmalardan komisyon isyanı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmaların, özel bankaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaştığını belirtti. Özel bankaların adeta ceza anlamına gelecek komisyon oranları uyguladığını belirten Avdagiç, "Komisyona sınır çizilmeli" dedi.
- Ekonomi
- 10.02.2020 07:03
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- 10.02.2020 07:03
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