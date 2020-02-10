Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2020 07:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2020 07:03

    Firmalardan komisyon isyanı

    İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmaların, özel bankaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaştığını belirtti. Özel bankaların adeta ceza anlamına gelecek komisyon oranları uyguladığını belirten Avdagiç, "Komisyona sınır çizilmeli" dedi.

    Firmalardan komisyon isyanı
    İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmaların, özel bankaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaştığını belirtti. Özel bankaların adeta ceza anlamına gelecek komisyon oranları uyguladığını belirten Avdagiç, "Komisyona sınır çizilmeli" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriFirmalardan komisyon isyanı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri