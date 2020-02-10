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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 11:24
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    • 10.02.2020 11:31

    397 TL ek jesti var mı? 2020 net-brüt zam oranı...

    li çalışana ek yapılacak mı? Sorusu oldukça fazla araştırılıyor. Asgari ücretli çalışanlar için verilen kanun teklifinin ardından, işçilere 397 TL ek zam verilmesinin büyük bir jest olacağı belirtiliyor. Şimdi asgari ücret ödemelerinde şöyle bir formül olabilir. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu rakamları topladığımız zaman ise 397 lira ediyor. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücret 397 TL son durum nedir? İşte 2020 asgari ücrete ilişkin merak edilen son bilgiler…. AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağını haberimizde verdik.

    397 TL ek zam jesti var mı? 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı...

    Devlet asgari ücretle çalışan vatandaşlar için 2020 yılı zam görüşmelerinde 75 TL jest yaptığını açıklamıştı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan bu jeste ek olarak yeni bir jest yapabilir. Peki, asgari ücrete 397 TL ek zam olacak mı? Asgari ücretli vatandaşların her ay ödediği gelir vergisi ve damga vergisinin alınmaması da gündemde. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret hakkındaki açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti.. Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile mümkün kılınmıştır.

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