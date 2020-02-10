Devlet asgari ücretle çalışan vatandaşlar için 2020 yılı zam görüşmelerinde 75 TL jest yaptığını açıklamıştı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan bu jeste ek olarak yeni bir jest yapabilir. Peki, asgari ücrete 397 TL ek zam olacak mı? Asgari ücretli vatandaşların her ay ödediği gelir vergisi ve damga vergisinin alınmaması da gündemde. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret hakkındaki açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti.. Asgari ücret, yasal olarak saptanmış belli kriterlere göre işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenen ücrettir. İşçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak minimum ücretin belirlenmesi asgari ücret ile mümkün kılınmıştır.

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