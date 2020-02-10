45 saatin üzeri fazla mesai midir?

Özel sektör çalışanıyım. Çalışma saatlerimiz çok uzun. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. Biz çalışma saatlerini günde 8 saat biliyoruz. (İsmi saklı)
4857 sayılı İş Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde elli fazlasının yani bir buçuk katının ödenmesi gerekir.
22.03.1975 doğum tarihim. 1994 yılında sigortalılık sürem başladı. Dönem dönem SSK ve Bağ-Kur'dan sigortam yatırıldı. Halen Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya devam etmekteyim. Geçirdiğim iş kazasında sol ayak bileğimde parçalı kırıklı oluştu. 10 ay raporlu kaldım. İşe gidemedim. Şeker hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. Bu durumları göz önünde bulundurarak erken emekli olma durumum olur mu? Ertan SEZER
Öncelikle geçmiş olsun. Erken emekli olabilmek için yani sonradan çıkan rahatsızlıklarda malulen emeklilik sistemi bulunuyor. Bunun için en az 1800 gün primin olması istenirken aynı zamanda yüzde 60 ve üzeri iş göremezlik raporu da aranıyor. Bunun için SGK'ya müracaat ederek bir hastaneye sevkinizi isteyebilirsiniz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
4857 sayılı İş Kanunu'nun 63'üncü maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde elli fazlasının yani bir buçuk katının ödenmesi gerekir.
22.03.1975 doğum tarihim. 1994 yılında sigortalılık sürem başladı. Dönem dönem SSK ve Bağ-Kur'dan sigortam yatırıldı. Halen Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya devam etmekteyim. Geçirdiğim iş kazasında sol ayak bileğimde parçalı kırıklı oluştu. 10 ay raporlu kaldım. İşe gidemedim. Şeker hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. Bu durumları göz önünde bulundurarak erken emekli olma durumum olur mu? Ertan SEZER
Öncelikle geçmiş olsun. Erken emekli olabilmek için yani sonradan çıkan rahatsızlıklarda malulen emeklilik sistemi bulunuyor. Bunun için en az 1800 gün primin olması istenirken aynı zamanda yüzde 60 ve üzeri iş göremezlik raporu da aranıyor. Bunun için SGK'ya müracaat ederek bir hastaneye sevkinizi isteyebilirsiniz.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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