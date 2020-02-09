Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.02.2020 10:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2020 10:35

    Kredi leri çakıldı! 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89...

    ların kredi oranlarında yaptıkları indirimler devam ediyor. Bu bağlamda kredi faiz oranını en son düşüren bankaAkbank oldu. Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e indirdi. 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 faiz oranları ile bankalar vatandaşlara konut kredisi vermeye devam ediyor. Bu indirimlerin meyveleri ise yavaş yavaş toplanmaya başladı. Bazı faiz oranları 0,75'e düştü. Türkiye Finans Katılım Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası bu oranı uygulamaktadır. Sıfır konut alımlarında ise faiz oranını 0.78 ikinci el konutlarda ise 0.89 seviyesinde görüyoruz. İşte , Ziraat, Vakıfbank, , TEB ve ING konut kredisi faiz oranları... Detaylar takvim.com.tr'de

    Kredi faizleri çakıldı! 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89...

    2020 yılı ile birlikte oldukça fazla sayıda kamu, özel ve katılım bankası konut kredisi faiz oranlarında güncelleme yaptı. Yeni kampanyaları vatandaşların kullanımına sunan bankalar, müşterilerine daha uygun oranlarda kredi sağlamaya başladılar. takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Kamu bankası olarak bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz indirimi kampanyalarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sıfır konutlar için verilen konut kredilerinde faiz oranları 0,79 olarak açıklanmıştı.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriKredi faizleri çakıldı! 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri