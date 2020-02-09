Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.02.2020 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2020 12:42

    umudu! 4/D'li na yüzdelik dilim, ne kadar verilecek?

    lerin umudu devam ediyor. Bu bağlamda 4/D'li na yüzdelik dilim, miktarları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 4/D'li sürekli işçi olarak çalışan personeller, daha önce aldıkları in yüzdelik farklarını şimdi alamıyorlar. Emsal teşkil eden kararlardan sonra sürekli işçiler yüzdelik dilimleri almak için dava açıyorlar. Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra bu oranlar ödenmedi ve yılda 2 defa olmak şartıyla 4+4 zam verildi. Bu tabloya baktığımızda taşeron işçilere verilmeyen asgari ücretin yüzdelik fazlalarının 4/D'li işçilere verildiği görülüyor.

    İşçi maaşlarına verilmeyen yüzdelik dilim, 4/D'li iş ilanında yer aldı!

    Milyonların zam beklentisi hala devam ediyor. Bu bağlamda 4/D'li taşeron işçi için yüzdelik dilim ve ek ödeme oldukça merak ediliyor. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunun yanında düzenleme bekledikleri bir diğer alan tayin hakkı olmaktadır. İşte yüzdelik dilim ve ek ödeme gelişmeleri...

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriZam umudu! 4/D'li taşeron işçi maaşlarına yüzdelik dilim, ek ödeme ne kadar verilecek?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri