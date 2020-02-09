Milyonların zam beklentisi hala devam ediyor. Bu bağlamda 4/D'li taşeron işçi için yüzdelik dilim ve ek ödeme oldukça merak ediliyor. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunun yanında düzenleme bekledikleri bir diğer alan tayin hakkı olmaktadır. İşte yüzdelik dilim ve ek ödeme gelişmeleri...

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