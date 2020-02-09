Yaşlılara ödenen 65 aylığı ile birlikte bakım parası da veriliyor. Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık olarak 672,81 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.
- Ekonomi
- 09.02.2020 06:58
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- Son Güncelleme:
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- 09.02.2020 06:58
Yaşlıya ayda 2.132 TL | 65 aylığı ve bakım parası ne kadar oldu? Verilen desteklerde hangi şartlar aranıyor?
Ülkemizde yaşlılar için pek çok destek var. Şartları sağlayanlara 672 lira 65 yaş aylığı, bin 460 lira evde bakım desteği olmak üzere 2 bin 132 lira ödeniyor. Bu rakam Temmuz’da 2 bin 217 liraya çıkacak.
Yaşlılara ödenen 65 aylığı ile birlikte bakım parası da veriliyor. Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık olarak 672,81 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.
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