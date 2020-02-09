Türk Telekom’dan önemli hamle

Türk Telekom, 9 bin 500 şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi platformuna üye oldu. Türk Telekom, 160'ın üzerinde ülkede neredeyse her sektör ve büyüklükte şirketin temsil edildiği geniş bir ağa üye oldu.
- Ekonomi
- 09.02.2020 06:58
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- Son Güncelleme:
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- 09.02.2020 06:58
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