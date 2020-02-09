Ticari kredilerde faizler düşüyor

Bankası verilerine göre 21 Eylül 2018'deolan ticari kredi faizleri, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıylaile 31 Temmuz 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari krediler son 4 haftada 30 milyar TL artarak trilyon 79 milyar liraya çıktı. Konut kredilerinin faizi yüzde 11.50'ye indi.