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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    Ticari kredilerde faizler düşüyor

    Merkez Bankası verilerine göre 21 Eylül 2018'de yüzde 38.37 olan ticari kredi faizleri, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yüzde 10.56 ile 31 Temmuz 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari krediler son 4 haftada 30 milyar TL artarak trilyon 79 milyar liraya çıktı.

    Ticari kredilerde faizler düşüyor
    Merkez Bankası verilerine göre 21 Eylül 2018'de yüzde 38.37 olan ticari kredi faizleri, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yüzde 10.56 ile 31 Temmuz 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari krediler son 4 haftada 30 milyar TL artarak trilyon 79 milyar liraya çıktı. Konut kredilerinin faizi yüzde 11.50'ye indi.

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