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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 11:53
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    • 09.02.2020 11:53

    O paralar geri veriliyor! , SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu müjdesi!

    SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu yapılacak. Emeklilere, memurlara ve işçilere güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda memurlar, emekliler ve tüm işçiler topu para iadesi yapılacak. Peki hangi paralar geri ödenecek. duyurduğu geri ödeme bilgileri sizlerle. Hangi paralar geri ödeniyor. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan lılar ödenen primleri SGK'dan toplu olarak geri alabilirler. Kurumu'ndan toplu prim ödemesi talep edecek vatandaşların SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

    Emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapılacak!

    SGK-SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Sosyal güvenlik Kurumu'ndan toplu para verilecek. SGK toplu para ödemeleri nasıl yapacak. Hangi paralar geri ödeniyor. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Emekli olma hayalleri suya düşen vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direk olarak SGK başvurmak gerekiyor. SGK toptan ödeme emeklilik şartlarının hepsini yerine getirememiş olan kişilerin ödenmiş prim günlerini toplu para halinde geri alabilmesi durumudur.

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