SGK-SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Sosyal güvenlik Kurumu'ndan toplu para verilecek. SGK toplu para ödemeleri nasıl yapacak. Hangi paralar geri ödeniyor. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Emekli olma hayalleri suya düşen vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direk olarak SGK başvurmak gerekiyor. SGK toptan ödeme emeklilik şartlarının hepsini yerine getirememiş olan kişilerin ödenmiş prim günlerini toplu para halinde geri alabilmesi durumudur.

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