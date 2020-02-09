Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) karara bağlanması bekleniyor.
- Ekonomi
- 09.02.2020 06:58
- -
- Son Güncelleme:
-
- 09.02.2020 06:58
Milyonlarca emekliye aile yardımı! İki çocuklu emekliler ne kadar yardım alacak?
Memurlar aile yardımını zamlı alırken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Emekliye aile yardımının KPDK gündemine taşınması bekleniyor. Peki talep hayata geçerse 2 çocuğu olanlar ne kadar ek gelire kavuşacak? Emekli maaşları ve emekliye aile yardımı ile ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) karara bağlanması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.