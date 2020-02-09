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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    Milyonlarca ye ı! İki çocuklu emekliler ne kadar yardım alacak?

    Memurlar ını zamlı alırken, ler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Emekliye aile yardımının gündemine taşınması bekleniyor. Peki talep hayata geçerse 2 çocuğu olanlar ne kadar ek gelire kavuşacak? Emekli maaşları ve emekliye aile yardımı ile ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Memurların     Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) karara bağlanması bekleniyor.

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