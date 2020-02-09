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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 16:37
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    • 09.02.2020 16:39

    nızı boşaltıyorlar! Telefonunuzda bu varsa hemen silin!

    'de milyonlarca u kullanıcısı yer alıyor ve milyonlarca indiriliyor. Ücretsiz uygulamalar indirmek için cihazınızı aktive ederken oluşturduğunuz mağaza (Apple, Google vs) kimliği ve parolası yeterli. Ücretli uygulamalar içinse bir ödeme yöntemi seçmeniz gerek. Bunun için en yaygın yöntem ve arkasındaki 3 haneli güvenlik kodunun, online mağazaya kayıt ettirilmesi. Fakat bu hiçte güvenli olmayabilir. Bu bağlamda aynı zamanda cep telefonlarına yüklediğimiz uygulamalarda büyük tehlike arz ediyor. Haberimizde sizlere dikkat etmeniz gerekenler hakkında bilgilendiriyoruz.

    Kredi kartınızı boşaltıyorlar! Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin!

    Uygulama dünyası, akıllı cep telefonlarının olmazsa olmazı. Ama tüm bilgilerimizi sığdırdığımız bu cihazlar, yanımızdan hiç ayırmasak da hem bilgilerimizi hem de kredi kartımızı boşaltabilir. Hepimiz uygulama marketlerden ücretsiz bir çok uygulamayı indirerek kullanıyoruz. Nakit kullanım araçlarından en sık ve çok kullanılanı kredi kartıdır. Alışverişleriniz sonucunda limitlerinizin el verdiği oranda ödemelerinizi kredi kartlarıyla yapabilirsiniz. Fakat cep telefonu uygulaması alırken kredi kartı bilgilerini çok dikkatli bir şekilde vermenizde yarar vardır.

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