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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 09:14
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    • 09.02.2020 09:14

    9 Şubat dolar kuru ne kadar! İşte canlı kurları

    Dolar son dakika... Dolar - euro kaç TL? 1 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada alış satış fiyatlarında son durum. Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son gününde 6,05'e kadar yükseldi. Euro/TL ise 6,62 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda Çin'de ortaya çıkan koronavirüsüne ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

    9 Şubat dolar kuru ne kadar! İşte canlı döviz kurları

    Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. 9 Şubat euro ve dolar kuru oldukça merek ediliyor. Vatandaşlar tarafından döviz kurları yakından takip ediliyor. Bu hafta dolar/TL yüzde 0,17 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,76 değer kaybetti. Uzun süredir 5,98 civarında dar bantta seyreden dolar kuru, ABD'nin istihdam verisini açıklamasının ardından 6 lirayı aştı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Şubat güncel döviz kurları... ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır.

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