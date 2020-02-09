Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. 9 Şubat euro ve dolar kuru oldukça merek ediliyor. Vatandaşlar tarafından döviz kurları yakından takip ediliyor. Bu hafta dolar/TL yüzde 0,17 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,76 değer kaybetti. Uzun süredir 5,98 civarında dar bantta seyreden dolar kuru, ABD'nin istihdam verisini açıklamasının ardından 6 lirayı aştı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Şubat güncel döviz kurları... ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır.

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