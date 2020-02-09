Altını her seviyeden alın! Altının beklenen hedef fiyatı oldukça fazla!

Türkiye'da ve dünyada altın oldukça önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Altın fiyatları canlı olarak takip ediliyor. Küresel risklerin ve ticari savaş risklerinin artmasından sonra yatırımcıların favori yatırım aracı haline gelen altında fiyatlar zaman zaman geri çekiliyor. Bu geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu bir çok ekonomist ifade etti. UBS Küresel Servet Yönetimi'nde emtia, tahvil ve Döviz birimi yönetici Dominic Schnider, altın ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bu bağlamda altının gram fiyatı, 302,7 lira seviyesinde güne başladı. Çeyrek altın yüzde 0,84 primle 495,6 lirada, Cumhuriyet altını 2.038 lirada yer alıyor.

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