Altın fiyatı 9 Şubat son dakika ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından her gün merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum nedir? 9 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları... Gram altın 305 lira, çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını ise 2.034 liradan işlem görüyor. Altının onsunda ise yükseliş sürüyor. Ons altın 1.571 dolarda yer alıyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ