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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 09:23
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    • 09.02.2020 09:28

    9 Şubat bugün ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar

    9 Şubat son dakika: Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar araştırmalara devam ediyor. 'de en fazla tercih edilen yatırım aracı olan altın fiyatları için yeni gelişmeler haberimizde. Gram altın 305 lira, altın 494 lira ve Cumhuriyet altını 2.034 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 4,97 artışla 1.571 dolardan işlem görüyor. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Şubat canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır.

    9 Şubat altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar

    Altın fiyatı 9 Şubat son dakika ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından her gün merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatlarında son durum nedir? 9 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları... Gram altın 305 lira, çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını ise 2.034 liradan işlem görüyor. Altının onsunda ise yükseliş sürüyor. Ons altın 1.571 dolarda yer alıyor. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

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