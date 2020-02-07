Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.02.2020 07:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 07:02

    Yapıları yenilemek için şart

    ARTAŞ Başkanı , Türkiye'nin Elazığ ve Malatya'da can kaybına ve yıkıcı hasara yol açan sarsıntıyla aynı zamanda bir deprem ülkesi olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Çetinsaya, bu gerçek ışığında depreme hazırlıklı olmak, eski yapıları sağlıklı, kaliteli ve güvenli yapılara dönüştürmek için ün şart olduğunu söyledi.

    Yapıları yenilemek için kentsel dönüşüm şart
    ARTAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Türkiye'nin Elazığ ve Malatya'da can kaybına ve yıkıcı hasara yol açan sarsıntıyla aynı zamanda bir deprem ülkesi olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Çetinsaya, bu gerçek ışığında depreme hazırlıklı olmak, eski yapıları sağlıklı, kaliteli ve güvenli yapılara dönüştürmek için kentsel dönüşümün şart olduğunu söyledi. 2012 yılında yasasının çıktığını hatırlatan , "Tabloya dönüp baktığımızda başarılı bir veriyle karşılaşıyoruz. Ancak bu rakamlar istenen seviyenin altında kalıyor. Kapıda bekleyen deprem gerçeğini göz önüne alarak başta riskli yapılar olmak üzere şehirlerimizin yenilenmesini hızlandırmalıyız" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriYapıları yenilemek için kentsel dönüşüm şart
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri