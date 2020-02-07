Tarıma 3 milyon lira hibe destek

AR-GE yatırımına ağırlık verecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı, STK'lar ve üniversitelerin geliştirdiği projeleri masaya yatıracak. Toplantılarda, 448 yeni teklif, bin 24 devam eden ve 214 sonuçlanan olmak üzere bin 686 proje görüşülecek. Tarım Bakanlığı Ar-Ge projelerine çeşitli kategorilerde 3 milyon liraya kadar hibe destek sağlıyor.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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