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    • 07.02.2020 07:02

    Tarıma 3 milyon lira hibe destek

    AR-GE yatırımına ağırlık verecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı, STK'lar ve üniversitelerin geliştirdiği projeleri masaya yatıracak. Toplantılarda, 448 yeni teklif, bin 24 devam eden ve 214 sonuçlanan olmak üzere bin 686 proje görüşülecek.

    Tarıma 3 milyon lira hibe destek
    AR-GE yatırımına ağırlık verecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı, STK'lar ve üniversitelerin geliştirdiği projeleri masaya yatıracak. Toplantılarda, 448 yeni teklif, bin 24 devam eden ve 214 sonuçlanan olmak üzere bin 686 proje görüşülecek. Tarım Bakanlığı Ar-Ge projelerine çeşitli kategorilerde 3 milyon liraya kadar hibe destek sağlıyor.



    BARIŞ ŞİMŞEK

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