Tarıma 3 milyon lira hibe destek

yatırımına ağırlık verecek olan, STK'lar ve üniversitelerin geliştirdiği projeleri masaya yatıracak. Toplantılarda, 448 yeni teklif, bin 24 devam eden ve 214 sonuçlanan olmak üzere bin 686 proje görüşülecek. Tarım Bakanlığı Ar-Ge projelerine çeşitli kategorilerde 3 milyon liraya kadar hibe destek sağlıyor.