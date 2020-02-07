Stajyere 632 lira

ükümet

, nitelikli ara eleman yetiştirmek için işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere destek vermeye devam ediyor. İşletmelerde staj yapan yüzbinlerce üniversiteli ve meslek lisesi öğrencisinin staj ücreti de asgari ücretle beraber arttı. Geçen yılücret alan stajyerlerin yılsonuna kadar alacağı ücretoldu. On kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin, çalışan sayısının yüzde 5'i oranında stajyer çalıştırması ve bunlara ücret ödemesi gerekiyor. Stajyer ve çıraklara ödenen ücretlerin bir kısmını devlet karşılıyor. Destek 2020 yılının sonuna kadar sürecek