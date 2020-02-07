Bankada parası olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir haber geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milyonlarca kişiye uyarı yapıldı. Yapılan uyarı ile zaman aşımına uğrayan hesaplardaki paraların TMSF'ye geçeceği bildirildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından belirtilen adrese adınız ve soyadınız ile arama yaptığınız takdirde adınıza hesap olup olmadığını sorgulatabilirsiniz. Sayfamızda bulunan link işinize yarayabilir.

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