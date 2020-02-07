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    • 07.02.2020 07:02

    Otoda 2 şehir Avrupa’yı yakaladı

    Faizsiz, peşinatsız ve kredisiz sistemle tüketicilerin otomobil sahibi olmalarına olanak sağlayan FuzulOto, 2020 ve 2021 hedeflerini açıkladı. FuzulOto Başkanı Eyüp Akbal, "Bugüne kadar 70 bin aracın teslimini sağladık. FuzulOto olarak, bu yıl yüzde 50 artışla, 25 bin adet araç teslim edeceğiz" dedi.

    Otoda 2 şehir Avrupa’yı yakaladı
    Faizsiz, peşinatsız ve kredisiz sistemle tüketicilerin otomobil sahibi olmalarına olanak sağlayan FuzulOto, 2020 ve 2021 hedeflerini açıkladı. FuzulOto Başkanı Eyüp Akbal, "Bugüne kadar 70 bin aracın teslimini sağladık. FuzulOto olarak, bu yıl yüzde 50 artışla, 25 bin adet araç teslim edeceğiz" dedi. Türkiye'de 7 kişiden 1'inin araç sahibi olduğunu ifade eden Akbal, "AB'de 2 kişiden 1'inde araç var. Bizde bu oranı sadece Muğla ve Burdur yakaladı" diye konuştu.


    AZİZE ÇAVUŞ

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