Otoda 2 şehir Avrupa’yı yakaladı

peşinatsız ve kredisiz sistemle tüketicilerin otomobil sahibi olmalarına olanak sağlayan, 2020 ve 2021 hedeflerini açıkladı. FuzulOto Başkanı, "Bugüne kadar 70 bin aracın teslimini sağladık. FuzulOto olarak, bu yıl yüzde 50 artışla, 25 bin adet araç teslim edeceğiz" dedi. Türkiye'de 7 kişiden 1'inin araç sahibi olduğunu ifade eden, "AB'de 2 kişiden 1'inde araç var. Bizde bu oranı sadece Muğla ve Burdur yakaladı" diye konuştu.