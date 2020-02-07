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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 11:16
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    • 07.02.2020 11:39

    Milyonlara müjde! Memura 3658, emekliye 2767 TL verilecek

    Emekliye ve memura farkı gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda milyonlarca emekli ve memur son gelişmeleri yakından takip ediyor. 2020 yılının ilk lı maaşını ve promosyonun alan emekliler ve memurlar diğer yandan ayında yapılacak olan zammı da merakla bekliyor. Milyonlar emekli ve memur Temmuz ayında zam ve sayesinde zamlı maaşlarını alacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda, memurlara ve emeklilerine yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

    Memura 3658, emekliye 2767 TL verilecek

    Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında zamlı maaşını aldı. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam var. Bunun yanında ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıyacak. Yapılacak olan zam ve enflasyon farkından sonra memur ve emekliye ne kadar zam gelecek? 2020 memur ve emekli maaşlarıyla ilgili detaylar ve gelişmeler... Enflasyon farkı, maaş vb. ücretlerin belirli zamanlar baz alınarak enflasyon ile arasında yapılan oranlamadır. Baz alınan zaman aralığında maaş vb. ücretler ile enflasyon arasındaki karşılaştırmanın durumuna göre ödemelere yansıtılan ek ücret artışı olarak ifade edilebilmektedir.

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