Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında zamlı maaşını aldı. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam var. Bunun yanında ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıyacak. Yapılacak olan zam ve enflasyon farkından sonra memur ve emekliye ne kadar zam gelecek? 2020 memur ve emekli maaşlarıyla ilgili detaylar ve gelişmeler... Enflasyon farkı, maaş vb. ücretlerin belirli zamanlar baz alınarak enflasyon ile arasında yapılan oranlamadır. Baz alınan zaman aralığında maaş vb. ücretler ile enflasyon arasındaki karşılaştırmanın durumuna göre ödemelere yansıtılan ek ücret artışı olarak ifade edilebilmektedir.

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