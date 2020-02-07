MHP , KYK borçları hakkındaki tavrını açıkladı. MHP 'den yapılan açıklamada KYK borçları için gündemde bir şey olmadığını söyledi. İşte KYK borçları hakkında açıklama ve detaylar. KYK borçları ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar henüz Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden alınan kredisini ödeyememiş kişilerde heyecan yaratmıştı. Peki, KYK borçları tamamen silinecek mi, yoksa çalışma faizlerle ilgili mi olacak? KYK kredi borçlarından haberdar olmayan öğrenciler nasıl bilgi elde edeceklerini merak ediyor. KYK kredi borçları, vergi sorgulama sisteminden öğrenilebiliyor.

KYK borçları hakkında MHP 'den açıklama.

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden öğrencilerin KYK borçları ile ilgili bir açıklama geldi. Bengü Türk adlı televizyon kanalında Cem Açıkgöz 'ün konuğu olan MHP Konya Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Esin Kara, sosyal medya üzerinden gelen sorulara yanıt verdi.

KYK BORÇLARI SORUSU

Gelen sorular arasında en dikkat çekeni KYK borçları ile ilgili oldu. "KYK borcu ne olacak? Bununla ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna Esin Kara şu şekilde cevap verdi:

"GÜNDEMDE BİR ŞEY YOK"

"Bunun için şuan gündemde olan , gündemde bir şey yok. Aslında haklılar da. Şimdi eğitim herkezin hakkı olmalıdır. Devlet eğitimi ücretsiz şekilde sağlamalıdır. Üniversiteler ise gençlerin maalesef yaşadıkları şehirden farklı bir şehirde hayatlarını idame ettirmeleri ve eğitimlerini alması içindir.

Aslında benim savunduğum ya da partimizin savunduğu şudur: KYK yani kredi borçları öğrencilere faizsiz olarak verilmelidir. Bu belirli bir tarihten itibaren TEFE TÜFE beyaz eşyay endekslenerek rakam getirildi. Ve maalesef günümüz şartlarında okuldan mezun olduktan sonra iki yıl içinde iş bulanların sayısı çok azdır.

Ve işe başlamadan devletin bunu istemesi mağduriyetler yaratmaktadır. En azından ana paralarının alınarak ya da ileri vadede işe girdikten sonra alınması için çalışmalar Milliyetçi Hareket Partisi tarafından vardır."

KYK BORÇLARI İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak. Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversiteliyi ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor. 2020 itibarıyla yaşama geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Faizler nedeniyle anapara iki üç katına çıkarken, faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında yer alıyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın gelmesi beklenirken çalışmaların borçların faizlerine yönelik olacağı tahmin ediliyor. Yani şimdilik KYK borçlarının tamamının silinmesi gibi bir durum daha uzak ihtimal olarak değerlendirilebilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÖĞRENCİLERİMİZİN LEHİNE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya; "Şu anda bu bizim gündemimizde... Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız." dedi

KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Aflarla ilgili olarak en çok merak edilenler arasında üniversite öğrencilerinin KYK borçları da yer alıyor. Bakan Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçları için daha önceki açıklamasında 'Çalışmalar yapıyoruz' demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, konuyla ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Bu, şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe müzakeresinden sonra inşallah masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız. Şimdi bu atılacak adımda bütün borçlu olanların beklentisini biliyorum. Tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki o zaman kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı atacağız."

İŞ BULAMAYANLAR KYK BORÇLARINI ERTELEYEBİLECEK

Son yıllarda öğrenim kredisi nedeniyle sorun yaşayan birçok kişiden gelen talepler üzerine harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, konu hakkında yeni bir çalışma başlatmıştır. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda KYK borçlarına ilişkin yeni düzenlemenin müjdesini veren Berat Albayrak, yaklaşık 250 bin üniversite öğrencisinin KYK borçlarını ödeyemediği için hakkında işlem başlatıldığının altını çizen Bakan Albayrak, borçların silinmesi için imza kampanyası başlatan öğrencilerin taleplerine karşılık vermiştir. Meclis gündemine taşınan borçlar hakkında yeni çalışmaların başladığı ifade edilmiştir. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan kişiler hakkında da yeni çalışmaların yapılacağı ifade edilmiştir.

5 MİLYON KİŞİNİN BORCU VAR

Yaşanan sıkıntı, iş bulamayan mezunların, bunu zamanında beyan etmemelerinden kaynaklanıyor. Gidip daha önceden, işsiz olduğunu bildirirlerse, sıkıntı yaşanmaz!.." diye cevap vermişti. Ertelemelere rağmen son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan kişi sayısı 5 milyona ulaştı. Bunlardan 280 bin kişinin hesaplarına haciz uygulandı.

KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK kredi borçlarından haberdar olmayan öğrenciler nasıl bilgi elde edeceklerini merak ediyor. KYK kredi borçları, vergi sorgulama sisteminden öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de KYK borçları görüntülenebiliyor.