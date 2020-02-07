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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 13:34
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    • 07.02.2020 13:34

    öğrenci akbil mı ne kadar? kaç TL oldu?

    Aylık akbil ücreti 2020 ne kadar oldu? 'da yapılması planlanan yüzde 35'lik ulaşım mına ilişkin Başkan ,açıklama yaptı. Abonman fiyatlarına zam yapılacağı ile ilgili ifadeler kullandı. Peki aylık akbil zamlı fiyatı ne kadar olacak? İSTESOB Başkan Vekili Türkmen, Habertürk'te yayınlanan Ekonomide Görünüm isimli programa bağlanarak İstanbul'da yapılması planlanan yüzde 35'lik zamma ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkmen, ''Öğrenci abonman kartlarına yüzde 25 zam yapılacak. Elektronik sistem ayarlandı.'' ifadelerini kullandı.

    İstanbul öğrenci akbil abonman ücreti zammı ne kadar?

    İBB tarafından toplu taşımaya yapılan yüzde 35 oranındaki fahiş zam büyük tepki çekti. Vatandaşlar ve özellikle öğrenciler bu karara hiç sevinmedi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını açıklamıştı. Bir son dakika açıklaması geldi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Engin Türkmen,öğrenci abonmanlarına zam yapılacağını belirtti.

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