İBB tarafından toplu taşımaya yapılan yüzde 35 oranındaki fahiş zam büyük tepki çekti. Vatandaşlar ve özellikle öğrenciler bu karara hiç sevinmedi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını açıklamıştı. Bir son dakika açıklaması geldi. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Engin Türkmen,öğrenci abonmanlarına zam yapılacağını belirtti.

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