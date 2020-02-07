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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 10:56
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    • 07.02.2020 11:01

    Emekli olmayanlara 1500 lira ödeme! başvurmak yeterli...

    Emekli olabilmek herkesin en büyük hayali olmaktadır. En büyük beklentimiz olan emeklilik, erkek ve kadınlar çok önemlidir. Kurumu emekli olmak için uzun yıllar çalışanlara yaş şartı ve primleri ödemesini bekliyor. başvuran herkese 1500 TL ödeme yapılıyor. Peki 2020 yılında emekli olamayanların alacağı 1500 TL nasıl alınır? Emekli olmayanlara 1500 TL ödeme sadece nüfus cüzdanıyla başvurmak yetiyor. İşte detaylar.

    Emekli olmayanlara 1500 lira ödeme! Nüfus cüzdanıyla başvurmak yeterli...

    Emekli olmayanlara 1500 TL ödeme. Nüfus cüzdanıyla başvuran herkese 1500 TL ödeme yapılıyor. Peki 2020 yılında emekli olamayanların alacağı 1500 TL nasıl alınır? Emekli olmayanlara 1500 TL ödeme sadece nüfus cüzdanıyla başvurmak yetiyor. Ayrıca Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "Fazla prim ödemek maaşı yükseltir mi? Mesai ücretleri SSK primine yansır mı?" sorularını yanıtladı.

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