Emekli olmayanlara 1500 TL ödeme. Nüfus cüzdanıyla başvuran herkese 1500 TL ödeme yapılıyor. Peki 2020 yılında emekli olamayanların alacağı 1500 TL nasıl alınır? Emekli olmayanlara 1500 TL ödeme sadece nüfus cüzdanıyla başvurmak yetiyor. Ayrıca Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen "Fazla prim ödemek maaşı yükseltir mi? Mesai ücretleri SSK primine yansır mı?" sorularını yanıtladı.

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