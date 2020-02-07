2 dakikada 2.9 milyarlık satış

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en büyük bankası UniCredit, Yapı Kredi Bankası'ndaki (YKB)payını sattı. Satıştan 2.9 milyar lira gelir elde edildi. Yapı Kredi'de halka açıklık oranı yüzde 18'den 30'a yükselmiş oldu. 2019 sonundaki hisse satışı ile YKB'deki payını azaltan UniCredit banka sermayesinde doğrudan yüzde 31.9 paya sahipti. Satışın iki dakika sürmesi dikkat çekti.