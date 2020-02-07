İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, Yapı Kredi Bankası'ndaki (YKB) yüzde 12 payını sattı. Satıştan 2.9 milyar lira gelir elde edildi. Yapı Kredi'de halka açıklık oranı yüzde 18'den 30'a yükselmiş oldu. 2019 sonundaki hisse satışı ile YKB'deki payını azaltan UniCredit banka sermayesinde doğrudan yüzde 31.9 paya sahipti. Satışın iki dakika sürmesi dikkat çekti.
- Ekonomi
- 07.02.2020 07:02
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- Son Güncelleme:
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- 07.02.2020 07:02
2 dakikada 2.9 milyarlık satış
İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, Yapı Kredi Bankası'ndaki (YKB) yüzde 12 payını sattı. Satıştan 2.9 milyar lira gelir elde edildi. Yapı Kredi'de halka açıklık oranı yüzde 18'den 30'a yükselmiş oldu.
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