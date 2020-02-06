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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 10:23
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    • 06.02.2020 10:25

    da neler var? Yeni torba yasada kritik düzenlemeler

    Yeni teklifiyle Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. ’nin bir yıl ertelenmesi, işverene desteğine ilişkin yasal düzenlemelerinde hazırlanacak bir torba teklifle Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. 'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) güvenlik soruşturmalarını, 'özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı' gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, yeni sistemi belirliyor. Peki 2020 yeni torba yasada kritik düzenleme ve kanun maddeleri neler olacak?

    Yeni torba yasada kritik düzenlemeler

    AK Parti, 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor. Güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı, bilgilerin nasıl saklanacağı yasada belirleniyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni torba yasa Değerli Konut Vergisi'nin yeniden düzenlenmesi, güvenlik soruşturması ve kaçak yapıların satış ve kiralanmasının engellenmesi gibi düzenlemeler içeriyor.

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