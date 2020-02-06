AK Parti, 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor. Güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı, bilgilerin nasıl saklanacağı yasada belirleniyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni torba yasa Değerli Konut Vergisi'nin yeniden düzenlenmesi, güvenlik soruşturması ve kaçak yapıların satış ve kiralanmasının engellenmesi gibi düzenlemeler içeriyor.

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