Emeklilikte Yaşa Takılanları yeni yargı reformunda müjdeli haber alabilir. Af yasası 2020 çalışmaları içerisine sicil affı ve EYT çözümü alınacak mı? İşte son dakika EYT haberleri. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir paketin yeni yargı reformu içerisinde yer alması bekleniyor. Bazı milletvekilleri kredi ve kredi kartı borçları yüzünden banka sicili bozulan kişilere yönelik sicil affı getirilmesini Meclise getirilmesini teklif etmesinin ardından yine EYT sorununun çözülmesi isteyen bazı vekiller yeni yargı paketi içerisine EYT'liler için düzenlemelerin de girmesi için çalışmaya başladığı bekleniyor. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ