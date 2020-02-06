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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 13:41
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    • 06.02.2020 14:10

    düzenlemesi af paketine alınacak mı? İşte yeni gelişmeler

    Milyonların gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. Mahkumlara af, , , ve ile ilgili gelişmeler büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu bağlamda gelen yeni haberler de ise Mart ayında yeni yargı reformunun Meclisten geçmesi beklenirken bazı değişiklikler yapılması gündemde. Yargı reformuyla birlikte bu yıl birçok kamusal borca yönelik yeniden yapılandırmalara yenilerinin de eklenmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek.

    EYT düzenlemesi af paketine alınacak mı?

    Emeklilikte Yaşa Takılanları yeni yargı reformunda müjdeli haber alabilir. Af yasası 2020 çalışmaları içerisine sicil affı ve EYT çözümü alınacak mı? İşte son dakika EYT haberleri. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir paketin yeni yargı reformu içerisinde yer alması bekleniyor. Bazı milletvekilleri kredi ve kredi kartı borçları yüzünden banka sicili bozulan kişilere yönelik sicil affı getirilmesini Meclise getirilmesini teklif etmesinin ardından yine EYT sorununun çözülmesi isteyen bazı vekiller yeni yargı paketi içerisine EYT'liler için düzenlemelerin de girmesi için çalışmaya başladığı bekleniyor. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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