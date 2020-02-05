Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.02.2020 11:17
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 11:17

Yüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 oranları ile müjdesi

Kredi oranlarında indirim rüzgarı devam ediyor. Bu sefer haber Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank faiz oranını 0,93'e çekti. Merkez sı tarafından açıklanan faiz indirimi sonrasında ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerinde indirim devam ediyor. Bu bağlamda en uygun konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesine çekilirken en uygun taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 0.93 seviyesine kadar geriledi. Bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları 2020 güncel kaç? İhtiyaç, taşıt, konut kredi hesaplama 2020 nasıl yapılır? , , , Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank hangi kredi faizi düşük? En uygun kredi veren bankalar 2020 güncel listesi, tüm bankaların faiz oranları...

Yüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 faiz oranları ile konut kredisi müjdesi

5 Şubat Çarşamba gününe çeşitli bankalar faiz indirimi ile başladı. Özellikle İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank kredi faiz oranları merak ediliyor. Bankaların kredi oranları 2020 listesi ile en uygun konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren banka haberimizde yer alıyor. Bu bağlamda en uygun konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesine çekilirken en uygun taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 0.93 seviyesine kadar geriledi. Faizsiz kredi veren bankalar ve 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 en uygun kredi hesaplama sonuçları haberimizde… Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 faiz oranları ile konut kredisi müjdesi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri