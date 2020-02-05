5 Şubat Çarşamba gününe çeşitli bankalar faiz indirimi ile başladı. Özellikle İş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank kredi faiz oranları merak ediliyor. Bankaların kredi oranları 2020 listesi ile en uygun konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren banka haberimizde yer alıyor. Bu bağlamda en uygun konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesine çekilirken en uygun taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 0.93 seviyesine kadar geriledi. Faizsiz kredi veren bankalar ve 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 en uygun kredi hesaplama sonuçları haberimizde… Detaylar takvim.com.tr'de

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