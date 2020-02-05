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  • 05.02.2020 13:35
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 13:59

'ya girişiniz 1999 öncesi ise dikkat! 10 yıl prim ödemişseniz erken emekli olabilirsiniz!

'ya girişiniz 1999 öncesi ise ve 10 prim ödemişseniz erken emekli olabilme ihtimaliniz bulunuyor. 10 yıl çalışana fırsatı geldiği ve 9 Eylül 1999 öncesi sigortası başlayanların 3 bin 600 prim gününü doldurunca emekli olabildiği belirtiliyor. Bu bağlamda çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri. Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

10 yıl prim ödemişseniz erken emekli olabilirsiniz!

Emeklilik ile ilgili müjdeli haberleri bekleyenlere sevindiren haber geldi. Erken emeklilik konusunda sevindirici gelişme. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar ve 10 sene prim ödemiş olanlar için erken emeklilik fırsatı iddiası vatandaşları heyecanlandırdı. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.

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