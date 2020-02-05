Devletten karşılıksız 10 farklı destek! Dikkat o paraları toplu olarak geri alabilirsiniz

Devlet milyonlarca kişiye faydalanabileceği bir çok imkan sağlıyor. Bunlar arasında en çok rağbet göreni evlenenlere yapılan destek, emekliler için sağlanan kolaylıklar, annelere verilen destekler ve yaşlılar için sağlanan olanaklar. Peki devletin sağladığı bütün bu imkanlardan ne kadar haberdarız? İşte sizler için devletin karşılıksız olarak sağladığı 10 farklı destek! Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı (2022 maaşı) veriyor. 607 liranın altında geliri olan yaşlı önce defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakı alacak. Başvuru kaymakamlıklara yapılacak. SGK, uygun görürse ayda 601 lira maaş ödüyor.

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