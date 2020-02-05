2020'de engelli maaşı, evde bakım aylığı, cenaze, çeyiz yardımı gibi ödemeleri almayı unutmayın! Devlet, farklı isimler altında karşılıksız ödeme yapıyor. Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Bazılarında zaman aşımı süresi bulunuyor. Üstelik bu yıl hepsi zamlı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca vatandaşa; cenaze yardımı, çeyiz yardımı, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum parası, yaşı doldurmasına rağmen emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan sigortalılara toplu geri ödeme gibi ödemeler yapılıyor. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ