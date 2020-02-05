Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.02.2020 10:18
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 10:18

Bu ödemelerden çoğu kişinin haberi yok! 2020'de almayı unutmayın!

Devlet artık vatandaşlara pek çok destek veriyor. Fakat bu desteklerden çoğu insanın haberi olmuyor. Bu bağlamda haberimizde engelli maaşı, evde bakım aylığı, doğum, cenaze ve çeyiz yardımı gibi konulara değindik. Birçok kişi ise bu ödemelerden haberdar olmadığı için başvurmuyor. 2020 ayı ile birlikte ödemeleri almayı unutmayın. Siz de bu kapsamda yer alıyorsanız acele edin, zaman aşımı süresini kaçırmayın! Peki, özel ödemeleri nasıl alınır? Yapılan ödemeler Şubat itibarıyla bir önceki yılın una göre belirliyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor.

Bu ödemelerden çoğu kişinin haberi yok! 2020'de almayı unutmayın!

2020'de engelli maaşı, evde bakım aylığı, cenaze, çeyiz yardımı gibi ödemeleri almayı unutmayın! Devlet, farklı isimler altında karşılıksız ödeme yapıyor. Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Bazılarında zaman aşımı süresi bulunuyor. Üstelik bu yıl hepsi zamlı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca vatandaşa; cenaze yardımı, çeyiz yardımı, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum parası, yaşı doldurmasına rağmen emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan sigortalılara toplu geri ödeme gibi ödemeler yapılıyor. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBu ödemelerden çoğu kişinin haberi yok! 2020'de almayı unutmayın!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri