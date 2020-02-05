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  • 05.02.2020 13:17
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 13:24

da emekli olabilecek! İşte şartlar

Çalışmayan evde oturan ev hanımlarına emeklilik yolu açıldı. Hazine ve , sonrasında ise Aile ve bakanı Zehra Zümrüt emekli olmak için müjdeler verdi. Aile bakanı işaret ettiği emekli şartlarında da emekli olabilecek. Çalışmayan kadın, daha önce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Bu bağlamda çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar. Peki kimler bu haktan yararlanabilir? İşte emekli olma başvuru şartları ve belgeler...

Çalışmayan kadınlar da emekli olabilecek! İşte şartlar

Devlet, çalışmayan kadınların da sosyal güvenceye sahip olması için çok büyük bir adım attı! Çalışmayan kadınlara emeklilik kapısı açıldı. Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı Berat Albayrak, bugün Aile ve Sosyal Yardımlar bakanı Zehra Zümrüt emekli olmak için müjdeler verdi. Aile bakanı işaret ettiği emekli şartlarında çalışmayan kadınlar da emekli olabilecek. Çalışmayan kadınlara emeklilik başvuru şartları nedir SGK isteğe bağlı sigorta emeklilik nasıl olur? Kadınlar aile bütçelerine katkı yapıyor, ancak sigortaları yok. İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

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