Devlet, çalışmayan kadınların da sosyal güvenceye sahip olması için çok büyük bir adım attı! Çalışmayan kadınlara emeklilik kapısı açıldı. Önce Hazine ve Maliye Bakanlığı Berat Albayrak, bugün Aile ve Sosyal Yardımlar bakanı Zehra Zümrüt emekli olmak için müjdeler verdi. Aile bakanı işaret ettiği emekli şartlarında çalışmayan kadınlar da emekli olabilecek. Çalışmayan kadınlara emeklilik başvuru şartları nedir SGK isteğe bağlı sigorta emeklilik nasıl olur? Kadınlar aile bütçelerine katkı yapıyor, ancak sigortaları yok. İsteğe bağlı sigortalılık, 5510 sayılı Kanunun; 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

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