Aşırı sıkışan altın ve dolarda hızlı hareketler bekleniyor. Dolar ve altın Türk halkının en çok yatırım yaptığı iki yatırım şekli. Birçok yatırımcı yukarı fiyatların görüleceği öngörüsü ile dolar ve altına yatırım yaptı. Fakat beklenti henüz gerçekleşmiş değil. Uzmanlar uyarıyor, bu hafta altın fiyatları ve dolar kurunda sert kırılımlar yaşanabilir. İşte uzmanların altın ve dolar yorumları. Altın ve dolar yatırımcısı bu hafta sıkı takipte olmalı. Kopuşun yaşandığı yöne doğru pozisyonlarına yön vermeleri yararlarına olacaktır. Zira sert hareketler bekleniyor.



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