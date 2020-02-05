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  • 05.02.2020 13:07
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 13:07

bir anda patlayacak! Önümüzdeki günlerde sert hareketler olabilir

Türkiye'de en fazla araştırılan yatırım araçlarının başında gelmektedir. Son bir kaç aydır baktığımızda ise ve fiyatları belirli bir çizgide seyrediyor. Dolar 5.80 ile 5.99 arası gelip gidiyor, ons altın ise 1550 dolar ile 1595 dolar arası gidip geliyor. Dünkü kapanışta 300,20 liradan işlem gören gram altın, şu sıralarda 298,83 liradan satılıyor. Dolar ve altında nın artık sonuna gelindiğini ifade eden uzmanlar bu hafta altın ve dolar fiyatları ile ilgili yönün belli olacağını ifade ediyorlar. Hem dolar hemde altında ciddi anlamda bir sıkışma söz konusu. Sıkışma sonrası sert hareketlere dikkat.

Altın ve Dolar bir anda patlayacak!

Aşırı sıkışan altın ve dolarda hızlı hareketler bekleniyor. Dolar ve altın Türk halkının en çok yatırım yaptığı iki yatırım şekli. Birçok yatırımcı yukarı fiyatların görüleceği öngörüsü ile dolar ve altına yatırım yaptı. Fakat beklenti henüz gerçekleşmiş değil. Uzmanlar uyarıyor, bu hafta altın fiyatları ve dolar kurunda sert kırılımlar yaşanabilir. İşte uzmanların altın ve dolar yorumları. Altın ve dolar yatırımcısı bu hafta sıkı takipte olmalı. Kopuşun yaşandığı yöne doğru pozisyonlarına yön vermeleri yararlarına olacaktır. Zira sert hareketler bekleniyor.


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