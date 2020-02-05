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  • 05.02.2020 10:49
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 10:52

, ve ödemesi ne kadar? İşte Şubat ayı ödeme tarihleri

Devlet bilindiği gibi , , engelli ve maaşı adı altında ödemeler yapıyor. Bu bağlamda ödeme günleri oldukça fazla araştırılıyor. Bu ödemeler ile ilgili yeni bir içerik hazırladık. Aylık olarak ödenmeye başlanan 2022 maaşları her ay doğum tarihinin son rakamına göre belirli günlerde yatar. 2020 yılı Şubat ayı 2022 maaşı alanların de bulunan hesaplarına yatırılacak. 2022 maaşı alanlar 2020 Şubat dönemine ait 2022 ı miktarları ve PTT de bulunan hesaplarına yatacak. Peki 65 yaş, 2022 aylığı, engelli ve takvim.com.tr'de yer almaktadır.

65 yaş, evde bakım ve engelli maaş ödemesi ne kadar?

Devlet tarafından engelli vatandaşlara ödenen 2022 yani engelli maaşları Şubat ayında zamlı yatacak. Peki 2022 maaşları ne kadar olacak, Şubat ayında hangi günler yatacak? Bu arada 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 637 liradan 672 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor. Peki 2022 ve engelli maaş ödemesi Şubat ayında ne zaman yatacak? 65 yaş maaşı nedir 2020 65 yaş maaşı alma şartları neler?

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