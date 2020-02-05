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46 bin şoför eğitim aldı

Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında 'İyi Dersler Şoför Amca' projesi altıncı yılına girdi. Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin arasında imzalanan işbirliği protokolüne, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı da dahil oldu.

46 bin şoför eğitim aldı
Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında 'İyi Dersler Şoför Amca' projesi altıncı yılına girdi. Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin arasında imzalanan işbirliği protokolüne, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı da dahil oldu. Taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlayan proje ile 46 bini aşkın şoför ve 33 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı.

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