Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı barınma yardımı kapsamında 2019'da 22 bin 413 haneye 80 milyon 120 bin 921 lira katkıda bulundu. Dar gelirli vatandaşlara yapılan bu yardım 25 bin liraya kadar çıkıyor. Bu yardımlardan çok bilinmeyen barınma yardımı dikkat çekiyor. Bakanlık, barınma yardımı kapsamında 2019'da 22 bin 413 haneye 80 milyon 120 bin 921 lira katkıda bulundu. Barınma yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. İkinci koşul ise ailenin gelir düzeyi. Bakanlık biriminin yaptığı açıklamaya göre, aile yardımı ödemeleri için hane içinde kişi başına düşen gelirin bu yıl için 701 lirayı aşmaması gerekiyor.

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