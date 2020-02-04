Yatırım bankası sayısı 14’e çıktı Türkiye'de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankası sayısı 'Golden Global Yatırım Bankası AŞ' ile 14'e yükseldi. BDDK, 16 Mayıs 2019'da Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanlı 150 milyon Türk Lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin vermişti.

Türkiye'de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankası sayısı 'Golden Global Yatırım Bankası AŞ' ile 14'e yükseldi. BDDK, 16 Mayıs 2019'da Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanlı 150 milyon Türk Lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin vermişti. TÜM MANŞETLER