Bugünkü
Takvim

Vestel’e TPM özel ödülü

Vestel Beyaz Eşya, ilk kez 2014 yılında aldığı 5 aşamalı TPM Ödülü'nün üçüncü aşaması olan 'TPM Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. TPM faaliyetlerini 2011'den bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.

Vestel’e TPM özel ödülü
Vestel Beyaz Eşya, ilk kez 2014 yılında aldığı 5 aşamalı TPM Ödülü'nün üçüncü aşaması olan 'TPM Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. TPM faaliyetlerini 2011'den bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, TPM faaliyetlerinin Endüstri 4.0 uygulamaları açısından önem taşıdığını belirterek, ödüle layık görülmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriVestel’e TPM özel ödülü
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri