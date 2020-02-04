Vestel’e TPM özel ödülü Vestel Beyaz Eşya, ilk kez 2014 yılında aldığı 5 aşamalı TPM Ödülü'nün üçüncü aşaması olan 'TPM Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. TPM faaliyetlerini 2011'den bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu.

V estel Beyaz Eşya, ilk kez 2014 yılında aldığı 5 aşamalı TPM Ödülü'nün üçüncü aşaması olan 'TPM Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. TPM faaliyetlerini 2011'den bu yana sürdüren Vestel Beyaz Eşya, 7 ayrı fabrikada 7 ayrı ürün ailesi ile aynı anda bu ödülü alan dünyadaki ilk ve tek şirket oldu. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, TPM faaliyetlerinin Endüstri 4.0 uygulamaları açısından önem taşıdığını belirterek, ödüle layık görülmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi. TÜM MANŞETLER