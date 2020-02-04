Binlerce vatandaş 2020 yılında vergi borcu affı çıkacak mı diye merak ediyor. Bu anlamda vatandaşlar, vergi, trafik cezası, vergi cezaları nedeniyle e haciz ile karşı karşıya kaldı. Bu bağlamda binlerce insanın gözü 2020 yılında çıkacak vergi affı haberine çevrildi. Yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe kondu. 6736, 7020 ve 7143 yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı gündeme geldi. Peki, 2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırmasını kaçıranlar yeni bir vergi borcu yapılandırmasını talep ediyor. Yeni bir vergi borcu yapılandırması olup olmayacağı ise henüz belli değil.

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