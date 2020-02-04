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  • 05.02.2020 09:20
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:20

Vergi cezası indirimi ne kadar? 2020 yılı , var mı? kimleri kapsıyor?

çıkacak mı 2020? 6736, 7020 ve 7143 yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı gündeme geldi.Vergi affı konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştirilmesinden sonra ise yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor.. Vergi yapılandırması çıkması durumunda; ların gecikme faizleri ve zamları silinecek. Borcun anapara üzerinden peşin ödendiği durumda enflasyon tutarı üzerinden indirim yapılacak. Vergi aslı 108.000 TL borcu için kanun kapsamında, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan 20.250 TL ile birlikte yapılandırılan borç tutarı toplamı, 128.250 TL'dir.

Vergi affı çıkacak mı 2020? Vergi affı var mı?

Binlerce vatandaş 2020 yılında vergi borcu affı çıkacak mı diye merak ediyor. Bu anlamda vatandaşlar, vergi, trafik cezası, vergi cezaları nedeniyle e haciz ile karşı karşıya kaldı. Bu bağlamda binlerce insanın gözü 2020 yılında çıkacak vergi affı haberine çevrildi. Yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Yapılan düzenleme ile 3 yeni vergi yürürlüğe kondu. 6736, 7020 ve 7143 yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı gündeme geldi. Peki, 2020 vergi affı ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırmasını kaçıranlar yeni bir vergi borcu yapılandırmasını talep ediyor. Yeni bir vergi borcu yapılandırması olup olmayacağı ise henüz belli değil.

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