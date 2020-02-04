Alkol ve sigara maktu oranlarında geçtiğimiz haftalarda yeni oranlar getirilmişti. Bu oranların ardından sigara fiyatları zamlanması bekleniyordu. Şubat ayında sigara zammı var mı ? Yeni gelişme! Şubat sigara fiyatları indirim yapıldı. Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Daha önce sigara fiyatlarında Nisan ayında yapılan zamdan sonra Ağustos ayı itibariyle yeni zam gelmişti.



DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ