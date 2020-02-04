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  • 04.02.2020 10:03
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 10:05

Şubat 2020 bazlı sigara fiyatları değişti! İşte !

4 Şubat sigara fiyatlarına mı yapıldı? Sorusu sorulmaya devam ederken indirim yapıldığı belirtildi. Bu bağlamda sigara fiyatlarında Şubat güncellemesi geldi. 3 Şubat tarihli fiyat tarifesine göre bazı sigara markalarındaki fiyatların değiştirdiği görüldü. Daha önce ise de ilan edilen alkol ve sigara maktu oranları ve üreticilerin iş yeri açmalarında gerekli olan izinler için ve iş yer ruhsatları için gerekli olan vergi vb ödemelerde artış olmuştu. Fakat sigara fiyatlarında zam olmadı. Yeni tarife de Tabacco Türkiye Firmasının fiyatları aynı kalırken bazı ürünler için düşüş yaşandı.

Şubat 2020 bazlı sigara fiyatları değişti! İşte yeni sigara fiyatları!

Alkol ve sigara maktu oranlarında geçtiğimiz haftalarda yeni oranlar getirilmişti. Bu oranların ardından sigara fiyatları zamlanması bekleniyordu. Şubat ayında sigara zammı var mı ? Yeni gelişme! Şubat sigara fiyatları indirim yapıldı. Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Daha önce sigara fiyatlarında Nisan ayında yapılan zamdan sonra Ağustos ayı itibariyle yeni zam gelmişti.


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