Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur'lu için ikinci promosyon fırsatı başlıyor. 2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 3. yılını doldururken SGK bankalarla yeniden masaya oturacak ve miktarı belirleyecek. Geçtiğimiz yıllarda 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarların artması bekleniyor. Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak. Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski yeni tüm emeklilerin hakkı var.

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