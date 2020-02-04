KOBİ'lere 2.3 milyar TL Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, 2019'da 70 bin KOBİ'ye 2.3 milyar lira destek verdiklerini söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, 2019'da 70 bin KOBİ'ye 2.3 milyar lira destek verdiklerini söyledi. Bu desteklerin önemli bir kısmının, yurt dışından ithal edilen ürünleri yerli üreten firmalara, teknolojik üretim yapan firmalara gittiğini belirten Uzkurt, "Yaklaşık yüzde 60 bu tür projelere destek aktarmış olduk. Bunun hemen akabinde desteklerin önemli bir kısmını da yeni işletme kurmak isteyen girişimcilerimize verdik. Bundan sonraki dönemde de önceliklerimiz arasında özellikle ithal ürünleri yerli üreten firmalarımız ile yüksek teknoloji alanlarına evirmeye katkı olması amacıyla teknoloji düzeyi orta, yüksek teknolojili alanlara daha fazla odaklanmak istiyoruz" diye konuştu. Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen KOBİ'ler için Acil Destek Kredisi Programı kapsamında 100 bin lira limitli faizsiz kredi kullandıracaklarını hatırlatan Uzkurt, depremden etkilenen KOBİ'lerin tamamının başvurabileceğini bildirdi.







