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  • 05.02.2020 09:23
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:23

İkinci ödeme tarihi ne zaman? , SSK ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye ikinci promosyon müjdesi!

Milyonlarca , SSK ve Bağkur'lu için ikinci fırsatı başlıyor. 2017 yılında başlatılan emekliye promosyonu 3. yılını doldururken SGK bankalarla yeniden masaya oturacak ve miktarı belirleyecek. Geçtiğimiz yıllarda 300, 375 ve 450 TL olarak üç rakam ödenirken bu miktarların artması bekleniyor. Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. Bu tarihte başvurup promosyonu alanların 3 yıllık taahhüt süresi bu yıl doluyor. İkinci ödemeler 3 yıl dolunca yapılacak. Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski yeni tüm emeklilerin hakkı var.

Milyonlarca emekliye ikinci promosyon geliyor

Emeklilere ikinci promosyon geliyor. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında zamlı maaşlarını aldıktan sonra, seçtikleri bankalardan alacakları ikinci promosyon ödemesini beklemeye başladılar. Banka promosyonu uygulaması 2017 yılında hayata geçmişti. Bankalar promosyon ödemesi için yarışa geçti. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? Banka promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu? Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

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