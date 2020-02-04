Emeklilere ikinci promosyon geliyor. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında zamlı maaşlarını aldıktan sonra, seçtikleri bankalardan alacakları ikinci promosyon ödemesini beklemeye başladılar. Banka promosyonu uygulaması 2017 yılında hayata geçmişti. Bankalar promosyon ödemesi için yarışa geçti. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? Banka promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu? Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

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