Gelir adaletine sosyal reçete

Hükümetin yoksullukla mücadele kapsamında yürüttüğü sosyal politikalar meyvesini verdi. Türkiye gelir adaletsizliğini en hızlı düzelten, mutlak yoksulluğu da en fazla azaltan ülke oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Günde 4.3 doların altında yaşayan nüfusumuz yüzde 30'ken, şu anda yüzde 1.58'lerin de altına düştü. Geçen yıl sosyal yardımlar 55 milyar liraya ulaştı" dedi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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