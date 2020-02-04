Fakirlik (muhtaçlık) maaşı alma şartları nedir? Yüzlerce lira verilecek! Sigortası ve geliri olmayanlara büyük müjde!

Sigortası ve geliri olmayanlara devletten önemli bir fırsat geldi. Sosyal devlet olmanın gereği olan bu fırsat ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devlet muhtaç ve herhangi bir gelir sahibi olmayan kimselerin gıda, konut, sağlık gibi ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gıda yarımı, kıyafet yardımı ve nakdi yardım gibi çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Peki geliri ve sigortası olmayanlar fakirlik yani muhtaçlık maaşını nasıl alabilir? Detayları takvim.com.tr'de sizler için verdik.



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