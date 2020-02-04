Elektrik faturası yüzde 28 azaldı Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 28.8 azalarak 40 milyon 606 bin 430 dolara düştü. Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu.

Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 28.8 azalarak 40 milyon 606 bin 430 dolara düştü. Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan 619 milyon 122 bin kilovatsaat elektrik alınıp 27 milyon 256 bin 807 dolar ödeme yapıldı. TÜM MANŞETLER