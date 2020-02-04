Elektrik faturası yüzde 28 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 28.8 azalarak 40 milyon 606 bin 430 dolara düştü. Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan 619 milyon 122 bin kilovatsaat elektrik alınıp 27 milyon 256 bin 807 dolar ödeme yapıldı.
- Ekonomi
- 04.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.