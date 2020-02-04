Uzmanlar bu hafta dolar ve altında çok sert hareketlerin görülebileceği konusunda ard arda açıklama yapıyorlar. Peki sebebi ne? Sert hareketlerin görülmesine neden olacak gelişmeler neler? Altın ve doları olanlar ne yapmalı? Dolar ve Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? Sert hareketler ne yönde olacak? Ekonomik veya siyasi krizlerin güvenli limanı haline gelen altın fiyatlarında özellikle yukarı yönlü ani sıçrayışların olabileceğini belirten uzmanlar, yatırımcıların anlık siyasi gelişmeleri yakından takip etmelerinin faydalarına olacağını belirtiyorlar.

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